Durante el fin de semana, personal de la UFI Genérica arrestó a Carlos Cabaña y Hugo Sebastián Castro, dos hombres acusados de realizar la amenaza de bomba al Centro Cívico el 16 de septiembre. Ambos habrían llamado durante su horario de trabajo. Este lunes 29 de septiembre iba a ser la audiencia de formalización, pero la misma se suspendió hasta este martes porque hay un arreglo de juicio abreviado en puerta.

Los acusados seguirán detenidos hasta el martes 30 de septiembre a primera hora, momento en que se retomará la audiencia, ya que las partes estarían negociando un juicio abreviado. En principio, se trataría de una pena de dos años de prisión condicional, el mínimo previsto por este tipo de delitos.

Publicidad

El caso está siendo investigado por el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez. La defensa de Castro está a cargo de la defensora oficial María Ivana Nielson, mientras que Cabaña cuenta con representación del abogado particular Mario Morán.

La Fiscalía de Estado se presentó como querellante en la causa y solicitó que, además de una eventual condena penal, los imputados afronten el costo económico que implicó la activación del protocolo de emergencia, el cual rondaría los $4.000.000.

Publicidad

Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que es poco probable que este pedido prospere en el fuero penal, ya que el reclamo económico debería canalizarse a través de la Justicia Civil.