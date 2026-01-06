Un episodio de violencia alteró la tranquilidad del Balneario Municipal de Paraná, Entre Ríos, durante la tarde de este lunes, cuando una pelea entre dos hombres escaló hasta involucrar a varias personas y terminó con uno de ellos apuñalado en el tórax, ante la mirada de numerosos testigos, mientras el hecho quedó registrado en video.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:30, cuando una discusión inicial entre Gustavo Ramón Pereyra (25) y Alejandro Ribas (38), ambos en situación de calle, comenzó a intensificarse con gritos y empujones, derivando en un enfrentamiento físico frente a los bañistas. Según las imágenes, Pereyra apuñaló a Ribas en el costado izquierdo del abdomen, quien intentó continuar con la pelea cubriendo su herida con la remera, pero finalmente se alejó doblado por el dolor.

Personal policial llegó al lugar tras múltiples llamados de emergencia, separando a los involucrados e identificando a los participantes. La subjefa de la Comisaría Primera, Blanca Ramírez, indicó que la pelea se originó por conflictos de “vieja data” entre los dos hombres.

Pereyra intentó escapar, pero fue localizado en la zona del puente Estrada por efectivos de la Comisaría 16, sin portar ningún arma en ese momento. Fue acusado de tentativa de homicidio y quedó detenido a disposición del Fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato.

Ribas fue trasladado al Hospital San Martín, donde recibió atención médica. Según Ramírez, “está estable, habla y razona bien. Se le realizaron placas, aunque no se puede determinar si existen lesiones internas; se esperan estudios adicionales para evaluar posibles daños en el intercostal izquierdo”.

El violento hecho generó conmoción entre los presentes y volvió a poner en debate la seguridad en espacios públicos, donde la presencia de testigos y la rápida intervención policial fueron determinantes para controlar la situación.