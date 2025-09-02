La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un pedido judicial para que la Policía Federal pueda allanar a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, tras la difusión de audios de Karina Milei, grabados en la Casa Rosada. La acción forma parte de la estrategia legal del Gobierno luego de que los audios se filtraran el viernes pasado, en plena campaña electoral.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la denuncia ante la Justicia Federal y aseguró que se trató de “una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país”. Según Adorni, “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las cuales fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”.

Publicidad

El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello respaldó la medida cautelar y ordenó que cesara la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno, atribuidos a Karina Milei, en cualquier medio escrito, audiovisual o digital.

El pedido de allanamiento también alcanza a Franco Bindi, abogado vinculado a la operación de espionaje según la Casa Rosada, y a Pablo Toviggino, empresario del fútbol que administra el canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron las grabaciones. El Gobierno solicitó además intervenir las oficinas de la empresa de medios.

Publicidad

La respuesta del canal Carnaval fue inmediata: “El Gobierno de Javier Milei busca silenciar al periodismo que investiga y cuenta la verdad de lo que les pasa a los argentinos y argentinas. Mauro Federico reafirmó la decisión de las autoridades y el equipo de Carnaval Stream de seguir haciendo periodismo”.