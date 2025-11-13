El mundo del espectáculo se encendió tras el último descargo de Ángel de Brito en redes sociales, quien no dudó en arremeter contra Tini Stoessel por su actitud durante una reciente presentación en el Futttura Festival, donde fue parte de la grilla. El conductor de LAM estalló luego de que parte del público comenzara a insultar a Marcelo Tinelli mientras la cantante interpretaba su canción "Ángel", sin que la artista interviniera para detener las agresiones.

"Tini se olvida de Cami Homs, no le da para defender a Tinelli", disparó De Brito en su cuenta de X (anteriormente Twitter), una frase que rápidamente generó un intenso debate entre sus seguidores y los fans de la estrella pop.

Publicidad

La controversia se originó cuando, en medio del show, se viralizaron videos donde se escuchan fuertes cánticos e insultos dirigidos a Tinelli, actual pareja de la madre de los hijos de Tini, Paula Kohen. Lo que más indignó a De Brito fue que, a pesar de la clara agresión dirigida a una persona vinculada indirectamente a su vida y que es una figura central del espectáculo, Stoessel optó por el silencio y continuó con su performance.

El periodista fue lapidario y sostuvo que la actitud de la cantante es doblemente cuestionable si se recuerda su reciente pasado. "Si ella, que es la abanderada de la 'sororidad' y la paz, no lo defiende es porque hay algo que no cuenta", sentenció, mezclando el cuestionamiento ético con una indirecta sobre posibles tensiones no reveladas.

Publicidad

De Brito no se quedó solo en la crítica a la falta de defensa. En un tono más filoso, deslizó una comparación que remueve heridas pasadas, al recordar un viejo conflicto de la cantante. "¿Qué tiene que ver Cami Homs con el show? Es doble vara, nada más", ironizó, haciendo referencia a la polémica que involucró a Tini, Rodrigo De Paul y su ex pareja, Cami Homs, en el pasado. De esta manera, el conductor sugiere una falta de coherencia en los valores que la artista suele pregonar.

El conductor dejó clara su postura de que Tini debería haber actuado. “La realidad es que Tini tendría que haber parado el show y pedir que paren de insultar a Tinelli. No le costaba nada”, afirmó, señalando la obligación moral que, según su criterio, tenía la artista en ese momento.