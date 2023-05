Walter Vázquez, candidato a intendente del bloquismo en Rivadavia, le apuntó a Fabián Martín por tener fondos necesarios “para brindar mejores servicios de los que existen y permitir el desarrollo del departamento”. Puntualmente, afirma que “recibe unos $400 millones que ingresan por dos vías y que en vez de usarlo para mejorar los servicios, se usan para el pago de contratos y becas”.

Vázquez afirmó que “a cada barrio al que vamos por la campaña los vecinos nos hablan de la falta de recolección de residuos y esto nos llamó la atención porque sabemos que el presupuesto para alquiler de camiones este año se duplicó y eso no se ve en las calles”.

El bloquista profundizó sobre esto diciendo que “la última vez que el secretario de Obras, Villavicencio, fue entrevistado en el Concejo Deliberante, nos dijo que el municipio disponía de 80 camiones para la limpieza. Pero hablando con los empleados, ellos dicen que tienen menos vehículos que otros años y por lo tanto hay algo que no nos cierra”.

Ante la consulta de DIARIO HUARPE sobre por qué no consultó con los funcionarios municipales o accedió a la información oficial, Vázquez dijo que “lo intentamos, pero no nos responden desde el municipio y a esto hay que sumarle que no hay acceso a la información pública y por lo tanto no conocemos los movimientos de la gestión”.

Vale recordar que Vázquez presentó el proyecto de ordenanza de Acceso a la Información Pública, que tienen los mismos lineamientos de la que está en la Cámara de Diputados, y aún no se aprueba para que entre en vigencia.

El candidato a intendente por la subagrupación Vamos San Juan, dijo también que “conociendo la disponibilidad de estos fondos y la falta que reclaman los vecinos es que nosotros proponemos dar a conocer todo lo que ocurra en una futura gestión nuestra y aprovechar los dineros para mejorar la recolección de residuos y también fomentar las inversiones en el departamento dando exenciones de tasas comerciales a los que nuevos que apuesten al departamento”.

Walter Vázquez / candidato a intendente de Rivadavia

“Nuestro eje principal de campaña es cambiar el perfil del departamento, generando zonas comerciales en La Bebida y Marquesado".

Walter Vázquez es concejal de Rivadavia y uno de sus proyectos insignia fue el de Acceso a la Información Pública.