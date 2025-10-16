El barrio Valle Grande de Rawson sigue conmocionado por el violento episodio que culminó con la muerte de Emir Barboza, un niño de siete años, asesinado de un balazo en el pecho. El trágico hecho, calificado como homicidio de un menor de edad en una gresca, ocurrió en la madrugada del martes 14 de octubre de 2025, después de que una pelea que había comenzado a las 22 horas escalara a una balacera. En este contexto, y poco de darse la audiencia de formalización de la causa frente a un juez, trascendieron las primeras imágenes que registró la investigación una vez que los policías y fiscales se encontraban en el lugar donde se derramó sangre.

Hasta el momento, hay un total de siete personas detenidas, entre ellas seis adultos identificados como Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guajardo, y Jonathan Javier Carrizo y un adolescente (L. B.). Los adultos están siendo investigados por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Sebastián Gómez y el fiscal coordinador Iván Grassi, mientras que el menor está aislado y bajo custodia judicial, a disposición del Juzgado de Menores. Si bien los expedientes se tramitan de forma separada por implicancias legales distintas, ambos están relacionados con el mismo hecho. La justicia avanza con la instrucción y las pericias balísticas para determinar la responsabilidad de los involucrados.

La noche de la tragedia en Rawson

La gresca que devino en la muerte del niño comenzó la noche del 13 de octubre en el barrio Valle Grande. Testigos indicaron que, horas después de iniciada la pelea, comenzaron a abrir fuego desde una vivienda hacia la vía pública.

El pequeño Emir Barboza fue alcanzado por un disparo en el pecho cuando, según la reconstrucción preliminar, intentaba refugiarse en su casa. Sufrió un trauma abierto de tórax por herida de arma de fuego. Fue trasladado en movilidad particular por Roberto Barboza (su padre), ingresando al Hospital Marcial Quiroga a las 00.36 horas del 14 de octubre, donde se constató su fallecimiento. Médicos forenses advirtieron un orificio de entrada de 1x1cm en la región pectoral izquierda, sin orificio de salida.

Tras el crimen, funcionarios de la UFI de Delitos Especiales, la Policía Científica, Grupo Geras y Brigada se hicieron presentes en el lugar para realizar diversas medidas de investigación. Se llevaron a cabo cuatro allanamientos en el Sector 4 del barrio. En las viviendas allanadas se secuestraron elementos cruciales para la causa, incluyendo vainas servidas de calibres 9mm, 22 y 20, proyectiles deformados, celulares y un revólver calibre 22 marca Bagual.

En paralelo, se inició la causa penal juvenil contra el adolescente de 17 años. El juez Mariano Carrera, subrogando el juzgado, ordenó el aislamiento del joven y una serie de pericias forenses, como pruebas de absorción atómica para detectar restos de pólvora, y evaluaciones médicas y psicológicas. Estas medidas buscan establecer científicamente si el menor tuvo participación activa en el tiroteo.

El clamor de la familia frente a Tribunales

Mientras la investigación judicial avanza y los detenidos esperan su imputación, familiares y vecinos de Emir Barboza se concentraron este jueves frente a los Tribunales de San Juan para exigir justicia. La manifestación congregó a decenas de personas que portaban carteles y fotos del niño.

En un pedido desesperado, el padre de la víctima, Roberto Barboza, habló por primera vez públicamente, negando cualquier vínculo familiar con el enfrentamiento armado que desencadenó el crimen. “Lo único que quiero es justicia por mi hijo. Somos ajenos al problema, no sé cómo pasó esto”, expresó.

Otros familiares, como Luján Barboza (tía de Emir), detallaron la situación: negaron ser parte de la gresca inicial entre los grupos Limolle y Carrizo, pero señalaron que fueron agredidos cuando intentaron dialogar y que luego "respondieron con disparos". Luján Barboza afirmó que entre los imputados figura quien sigue prófugo, y lamentó que “todos los detenidos estaban disparando”. La familia, además, denunció haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios desde que ocurrió el hecho.

Durante la concentración, el dolor de la comunidad se hizo palpable, y algunos presentes cuestionaron el accionar policial, señalando que "cuando empezó el tiroteo se fueron". La fotografía del hermano de Emir frente a su tumba se ha viralizado en redes sociales, conmoviendo a la provincia y reflejando la magnitud de la tragedia.

