La comisión investigadora por el caso Libra le había dado a Javier Milei plazo hasta este viernes para responder un cuestionario de nueve preguntas sobre su eventual responsabilidad en la promoción de la criptomoneda. Sin embargo, el Presidente no entregó sus respuestas por escrito y ahora el organismo, presidido por el diputado Maximiliano Ferraro, aguardará hasta el lunes para definir los pasos a seguir, en atención a la investidura presidencial.

En paralelo, Karina Milei deberá informar al Congreso la fecha en la cual concurrirá a la comisión o, en su defecto, cuándo podrá recibir en su despacho de la Casa Rosada a cinco representantes del cuerpo. La secretaria general de la Presidencia tiene tiempo hasta el miércoles para responder y no puede desoír la convocatoria.

Los legisladores buscan esclarecer las reuniones, audiencias y comunicaciones que el Presidente mantuvo con Mauricio Novelli, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy, Bartosz Lipinski y Peh Chyi Haur, alias Julián Peh, además de identificar en cuáles de esos encuentros participó su hermana.

En tanto, la comisión volvió a citar para el martes 23 a Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y a María Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, quienes se ausentaron en la anterior convocatoria “con excusas carentes de sustento jurídico”, según Ferraro. También deberán presentarse Paul Starc, presidente de la UIF, y Roberto Silva, de la Comisión Nacional de Valores, quien ya había sido convocado en abril.

El organismo parlamentario libró oficios al Poder Ejecutivo para obtener documentación clave, como registros de ingresos y egresos a Casa Rosada y Olivos, agendas de reuniones sobre Libra, informes oficiales de la cuenta presidencial en X y expedientes completos en poder de la OA y la UTI. Asimismo, se solicitará a plataformas blockchain identificar las billeteras sospechosas vinculadas al caso.

“La sociedad tiene derecho a saber la verdad. Ningún funcionario puede esconderse ni eludir responsabilidades”, afirmó Ferraro. Por su parte, la diputada Sabrina Selva advirtió que, de persistir las negativas, se pedirá la intervención del Poder Judicial para garantizar la comparecencia de los funcionarios.

En paralelo, la comisión designó a cinco diputados para tomar contacto con la causa judicial que investiga el caso Libra en el Juzgado 1 de Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini. Los legisladores ya enviaron oficio a la magistrada para acceder al expediente, que permanece bajo secreto de sumario.