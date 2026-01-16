Mantener energía y bienestar durante todo el día puede parecer un desafío en medio de rutinas exigentes, pero expertos en salud destacan tres recomendaciones básicas que pueden marcar la diferencia y ayudar a sentirse mejor de forma sostenida.

En primer lugar, la alimentación saludable y equilibrada es fundamental para generar energía duradera. Incluir en las comidas diarias fuentes de carbohidratos complejos, proteínas magras, frutas y verduras ayuda al organismo a liberar energía de forma progresiva y evita picos de cansancio a lo largo del día.

La segunda recomendación esencial es mantener una adecuada hidratación. El agua cumple un rol clave en casi todas las funciones del cuerpo, y una ingesta insuficiente puede traducirse en fatiga, dificultad para concentrarse o sensación de pesadez. Especialistas sugieren incorporar agua de forma regular durante la jornada, más aún en días de calor o tras actividad física.

El tercer pilar para sostener energía es garantizar un descanso de calidad. Dormir las horas recomendadas cada noche y respetar ritmos de sueño constantes ayuda a que el cuerpo y la mente se recuperen. La falta de sueño afecta negativamente al nivel de alerta, al estado de ánimo e incluso a la regulación del apetito, lo que impacta directamente en la sensación de bienestar general.

Según los profesionales, combinar estos tres aspectos (una dieta nutritiva, hidratación permanente y descanso reparador) es clave para enfrentar con mayor vitalidad las demandas del día a día. Incorporar pequeños hábitos como beber agua al despertar, realizar pausas activas durante la jornada laboral y establecer una rutina relajante antes de dormir puede potenciar los beneficios.

Además, se recomienda prestar atención a señales del cuerpo que indiquen cansancio excesivo o falta de energía persistente, ya que pueden ser síntomas de deshidratación, mala alimentación o trastornos del sueño que requieran consulta médica.