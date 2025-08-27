Un momento cargado de emoción se vivió este miércoles 27 de agosto en la escuela Fray Justo Santa María de Oro en Capital, cuando los alumnos despidieron a su docente de música, Sonia Castro, quien se jubiló tras 26 años de trayectoria. La sorpresa incluyó una canción especialmente creada para ella, en la que participaron estudiantes, docentes y familiares.

“Fue todo muy lindo, muy emocionante vivir este día tan especial con mis alumnos y mi familia”, expresó Castro a DIARIO HUARPE. La docente relató que no esperaba una despedida de tal magnitud: “En mi escuela llevo 14 años. La verdad es que no me lo esperaba. Ha sido un día maravilloso”.

La despedida se realizó en el SUM del establecimiento. La docente contó que la jornada comenzó como un día normal, con el izamiento de la bandera y clases habituales, hasta que fue convocada por los directivos. “Me llamaron por un tema de la jubilación, unos papeles que debía presentar. Me dijeron que debía entregar la llave de mi armario y verificar que todo quedara en orden, pero cuando ingresé encontré a todos”, relató. En el salón la esperaban su familia, colegas y estudiantes, quienes la sorprendieron con la canción de despedida. “Fue una emoción muy grande. La canción me la hicieron con todo el amor para mí. Fue una mañana de mucha emoción”, señaló.

Castro ejerció como docente de música durante 26 años, 24 de ellos también en la escuela Gobernador Federico Cantoni, en Chimbas, donde este miércoles también fue su última jornada. “Es una sensación rarísima dejar todo eso después de tantos años. He sido muy feliz”, sostuvo.

Por otra parte, la vicedirectora de la institución explicó a este medio que la idea de la canción surgió entre los docentes y que, incluso, utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial para componer la letra y la melodía especial para ella. “Ensayábamos con los alumnos cuando ella se iba de la escuela. Además, los papás nos ayudaron mucho para que los chicos la aprendieran. Es una docente muy querida por todos acá”, resaltó.

Acompañada por su madre, su esposo, tres hijas, yernos y cinco nietos, Castro vivió una despedida cargada de afecto. “He estado rodeada de mucho amor. No me lo esperaba”, expresó emocionada la docente, de 57 años, al cerrar una etapa que dejó huellas en generaciones de estudiantes.