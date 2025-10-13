En octubre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone a disposición de jubilados y pensionados diversas opciones de créditos diseñadas para facilitar su acceso a financiamiento.

Estos préstamos están destinados a cubrir diferentes necesidades y cuentan con condiciones adaptadas a los ingresos y particularidades de este sector de la población, ofreciendo plazos y tasas que buscan ser accesibles.

Si bien los detalles específicos de cada línea de crédito pueden variar, Anses mantiene su compromiso de brindar soluciones financieras responsables que contribuyan al bienestar económico de jubilados y pensionados.

Para acceder a estos créditos, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos y realizar los trámites correspondientes a través de los canales oficiales de Anses, asegurando así la seguridad y transparencia del proceso.

Las líneas de crédito disponibles para jubilados y pensionados son:

Nación Previsional BNA

Este préstamo personal está disponible para jubilados y pensionados que perciban sus haberes en el Banco Nación. Ofrece un plazo máximo de 72 meses y montos que van desde $100.000 hasta $50.000.000, según la capacidad de pago del solicitante. Las cuotas no pueden superar el 35% de los ingresos netos mensuales.

El crédito se otorga a sola firma y se instrumenta mediante un pagaré. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta donde se cobran los haberes, ya sea a través de débito en cuenta o del aplicativo descuentos. La Tasa Nominal Anual (TNA) fija es del 66%, con un Costo Financiero Total (CFT) en TEA del 116,66%.

Nación Previsional

Esta opción está dirigida a jubilados, pensionados y retirados que no perciban sus haberes en el Banco Nación. El préstamo tiene un plazo máximo de 72 meses y permite acceder a montos entre $5.000 y $50.000.000, siempre que la cuota no supere el 35% de los ingresos netos mensuales.

El financiamiento se otorga con una sola firma y se amortiza mediante cuotas mensuales y consecutivas, con descuento directo de una caja de ahorros abierta en el banco. La TNA fija para este crédito es del 96%, con un CFT en TEA del 203,06%.

Adelanto de haberes

Este préstamo personal de libre destino está diseñado para jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Nación. Ofrece un monto mínimo de $20.000 y un máximo de $500.000, con un pago único que se cancela automáticamente al momento de recibir la próxima acreditación de haberes.

El trámite se realiza de manera inmediata a través de BNA+, y los fondos se acreditan en la misma cuenta donde se perciben los haberes. La TNA fija para este adelanto es del 90%, con un CFT en TEA del 183,60%.