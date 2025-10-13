El fiscal Gerardo Reyes, encargado de la investigación del doble femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50) en Córdoba, continúa la pesquisa mientras la Policía de Entre Ríos confirmó el hallazgo de la billetera de Martín Sebastián Palacio, chofer desaparecido desde el 7 de octubre.

El objeto fue encontrado en la habitación 209 del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se alojaba Pablo Laurta, uruguayo detenido por el doble asesinato, junto a su hijo de cinco años, identificado como P, a quien había secuestrado tras los hechos.

Durante el allanamiento en el cuarto, los investigadores secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con dos cargadores y municiones, más de cinco teléfonos celulares y varios chips, distribuidos entre la cama y una mochila negra. También incautaron un disco rígido externo, una suma considerable de dinero en pesos argentinos y dólares dentro de una valija azul, una mira telescópica que podría haber sido usada para vigilar la vivienda de la ex pareja, la exsuegra y el hijo de Laurta, y un collar de perlas dentro de un estuche.

Además, los peritos recogieron huellas y rastros biológicos en diferentes superficies y objetos para profundizar la investigación. Se realizarán estudios de trazabilidad sobre tickets y comprobantes que puedan establecer horarios, domicilios o compras, junto con análisis forenses de los dispositivos electrónicos para extraer información sobre búsquedas, comunicaciones y geolocalización.

Martín Sebastián Palacio, de 49 años, chofer de una aplicación de viajes, desapareció tras aceptar un encargo para trasladar a Laurta desde Concordia, Entre Ríos, hacia Santa Fe, por un pago de 1,5 millones de pesos. La última vez que se le vio fue el 7 de octubre, cuando recogió a Laurta en la terminal de ómnibus de Concordia.

Un video de una cámara de seguridad de un maxikiosco registró ese momento y está en poder de la Policía de Entre Ríos. Según fuentes policiales, el Toyota Corolla blanco de Palacio tomó inicialmente la ruta 22 hacia Federal, luego regresó hacia la ruta 14 y, tras desviarse por caminos secundarios, se dirigió hacia General Campos y posteriormente hacia Córdoba, donde se perdió el rastro del vehículo.

El hallazgo clave se produjo cuando el auto de Palacio apareció completamente calcinado en Córdoba dos días después de su desaparición, un dato que los investigadores consideran fundamental para vincular su paradero con el doble femicidio.

La hermana de Palacio, con quien el hombre mantenía comunicación habitual, denunció su desaparición ante la Policía de Córdoba, pero ante la falta de respuesta inmediata, viajó a Concordia para formalizar la denuncia. Desde entonces, la investigación se intensificó con el análisis de cámaras de seguridad y la reconstrucción de los movimientos previos de Laurta.

El caso sigue bajo investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodearon el asesinato de Luna Giardina y Mariel Zamudio, así como el paradero de Martín Sebastián Palacio, cuya desaparición está estrechamente vinculada con estos hechos.