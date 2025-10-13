Una nueva oportunidad laboral se abrió para quienes buscan desarrollarse en el mundo digital. Una empresa local lanzó una búsqueda para cubrir el puesto de Community Manager bajo la modalidad part time, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

El perfil solicitado requiere conocimientos y base en diseño, además del manejo de programas del paquete Adobe, herramientas indispensables para la creación de contenido atractivo y profesional.

Publicidad

Entre las principales tareas del puesto se incluyen la planificación, creación y gestión de contenido para redes sociales, la gestión de comunidad ya establecida y con trayectoria, y el análisis del rendimiento de las campañas para evaluar el impacto de las acciones digitales. También se valorará experiencia en publicidad digital (Meta), enfocada en potenciar la presencia online de la marca.

Los interesados en postular deben enviar su CV y portfolio al correo: busquedalaboral.psj@gmail.com