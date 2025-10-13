Un hecho tan inusual como conmovedor ocurrió este lunes por la mañana en Barreal, departamento Calingasta, cuando una mujer embarazada de mellizos comenzó con trabajo de parto de manera prematura y solo uno de los bebés nació en el lugar.

El primer nacimiento se produjo en el hospital local, pero el segundo bebé permaneció en el vientre de su madre, lo que obligó a desplegar un operativo sanitario de emergencia para garantizar la atención de ambos.

Debido a la delicada situación, el recién nacido fue trasladado en helicóptero sanitario hacia el Hospital Rawson, en la ciudad de San Juan, mientras que la madre y el segundo bebé fueron derivados en ambulancia. En apenas 40 minutos, el primer mellizo ya estaba recibiendo cuidados en el servicio de Neonatología del hospital capitalino, donde ingresó en buen estado de salud.

El ministro de Salud Pública, Amílcar Dobladez, confirmó en rueda de prensa que tanto la madre como los dos bebés se encuentran en buen estado de salud, tras recibir la atención necesaria.