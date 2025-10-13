El Ministerio de Salud de San Juan informó que la vacunación contra el dengue ya se encuentra disponible para la población objetivo en toda la provincia. Según explicó el ministro Amílcar Dobladez a DIARIO HUARPE, “la vacunación contra el dengue tenemos para la población objetivo, estamos haciendo la promoción para que se acerque a vacunarse porque hay disponibilidad desde el verano pasado”.

Dobladez detalló que las dosis están distribuidas en todos los centros de salud de la provincia y subrayó la importancia de cumplir con el calendario de vacunación: “Tenemos vacunas para que se acerquen a vacunarse y no esperar a que tengamos un caso para recién generar miedo. La vacunación es una herramienta clave para prevenir patologías graves”.

Además de la vacunación, las autoridades impulsan una campaña de concientización para evitar la proliferación del mosquito transmisor dentro de los hogares. El ministro destacó que “el mosquito está dentro de la casa, por eso hay que descacharreo, limpiar jarrones, platos de mascotas y cualquier recipiente con agua. Incluso en una tapita de gaseosa se pueden juntar 600 huevos de mosquito”.

Dobladez también recordó que la prevención debe comenzar en el hogar y actuar antes de la aparición de casos: “La parte fuerte de la concientización empieza en casa, especialmente ahora que las temperaturas comienzan a subir. Hay que utilizar todas las herramientas de prevención disponibles, no solo la vacunación”.