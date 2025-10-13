A pocas horas de la gran final de La Voz Argentina, las redes sociales anticipan quién podría quedarse con el título del certamen. Diversas encuestas realizadas por usuarios en plataformas digitales muestran una clara tendencia a favor de Nicolás Behringer, representante del team Luck Ra.

Los sondeos, elaborados por cuentas como @JulianFunky y @Sebittase, posicionan con ventaja al joven cantante frente a sus competidores, aunque la definición oficial dependerá del voto del público durante la transmisión en vivo de este lunes.

Publicidad

Los otros finalistas, Alan Lez (team Lali), Milagros Gerez Amud (team Soledad) y Eugenia Rodríguez (team Miranda!), también reúnen apoyo entre los seguidores del programa, pero sin la uniformidad que muestran los resultados online.

La emisión final de La Voz Argentina promete una noche decisiva donde la elección del público consagrará al nuevo ganador del reality musical.