La Brigada de Investigaciones Norte de la Dirección de Coordinación Judicial D-5 logró detener a Sergio Franco Estrella, un hombre con un extenso historial delictivo que era buscado desde el año 2024.

Estrella, conocido por cometer diversos delitos contra la propiedad, se mantenía prófugo y cambiaba de zonas dentro del Departamento Capital para evitar ser localizado por las autoridades.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda del Barrio General Acha, donde los efectivos policiales, con un mandato judicial emitido por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, lograron finalmente su captura.

Tras ser detenido, Franco Estrella fue trasladado a los calabozos de la División Delitos, donde permanecerá alojado hasta su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir con su condena pendiente.

Fuentes policiales destacaron que la detención fue posible gracias al trabajo de inteligencia y seguimiento desarrollado por la Brigada, que mantuvo vigilancia constante en distintos puntos del Gran San Juan hasta dar con el paradero del prófugo.