Un sismo de 4,6º en la escala de Richter se registró este lunes por la tarde en San Juan, sacudiendo la siesta de los sanjuaninos. Según los datos brindados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a las 15:58.

El epicentro se localizó en el límite sur de la provincia con Mendoza, a 105 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan y a 48 kilómetros al sur de Barreal. La profundidad estimada fue de 122 kilómetros, lo que explica que el temblor se sintiera con intensidad moderada en distintos puntos de la provincia.

Hasta el momento, no se registraron reportes de daños materiales ni heridos en las zonas cercanas al epicentro. Las estaciones sismológicas del Inpres continúan monitoreando la actividad para determinar si hubo réplicas posteriores.