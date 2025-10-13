Provinciales > ¿Lo sentiste?
Fuerte temblor en San Juan: el Inpres registró un sismo de 4,6°
POR REDACCIÓN
Un sismo de 4,6º en la escala de Richter se registró este lunes por la tarde en San Juan, sacudiendo la siesta de los sanjuaninos. Según los datos brindados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a las 15:58.
El epicentro se localizó en el límite sur de la provincia con Mendoza, a 105 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan y a 48 kilómetros al sur de Barreal. La profundidad estimada fue de 122 kilómetros, lo que explica que el temblor se sintiera con intensidad moderada en distintos puntos de la provincia.
Hasta el momento, no se registraron reportes de daños materiales ni heridos en las zonas cercanas al epicentro. Las estaciones sismológicas del Inpres continúan monitoreando la actividad para determinar si hubo réplicas posteriores.
Jimena Barón se metió a una cascada helada a 4 grados bajo cero en San Martín de los Andes por "sanación"
Renzo Esquivel, acusado de atacar a cuchillazos a su pareja en el Barrio Los Pinos, irá a juicio por tentativa de homicidio agravada por el vínculo y violencia de género. Estuvo cerca de llegar a un acuerdo de juicio abreviado, pero frente al juez, el hombre dijo que “13 años de cárcel era mucho” y no aceptó.