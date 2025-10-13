Un accidente de tránsito se registró este lunes 13 de octubre alrededor de las 15:30 en la avenida de Circunvalación, entre Mendoza y General Acha, en el departamento Capital. En el siniestro intervinieron dos automóviles y dos menores de edad fueron trasladados al Hospital Rawson para recibir atención médica.

Según informó la UFI de Delitos Especiales, el hecho ocurrió cuando un Fiat Argo, conducido por David Irrazábal, de 25 años, circulaba en dirección oeste-este y fue impactado desde atrás por un Volkswagen Gol Country al mando de Melisa Anabel Pedroso, de 42 años. En el vehículo viajaban además sus dos hijos, de 6 y 3 años.

Producto del impacto, los menores fueron asistidos en el lugar por personal médico del 107 y trasladados al Hospital Rawson para observación, donde permanecen fuera de peligro. Ambos conductores resultaron ilesos.

Personal de la Comisaría 3ª intervino en el lugar junto al fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano. Se realizaron los correspondientes test de alcoholemia a ambos conductores, que arrojaron resultados negativos.