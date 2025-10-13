El juez de Impugnación, Eduardo Raed, rechazó este lunes 13 de octubre el pedido de libertad presentado por la defensa de Eliazar Flores y ratificó la prisión preventiva del conductor acusado de provocar el siniestro vial ocurrido en enero en el departamento Pocito, donde murieron dos personas.

El planteo de la defensa se basaba en que no existían riesgos procesales que justificaran su detención. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella, representada por la abogada Sandra Leveque, se opusieron a la excarcelación y solicitaron mantener la medida más restrictiva.

El magistrado coincidió con los fundamentos de la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, quien había dispuesto la continuidad de la prisión preventiva el mes pasado, y confirmó el plazo de tres meses establecido originalmente.

El hecho que se le imputa a Flores ocurrió en enero de 2025, cuando el vehículo que conducía impactó sobre Ruta 40, en Pocito, causando la muerte de Carolina Sastre y de su esposa, Angélica Mundocorre. Desde entonces, el acusado permanece detenido mientras avanza la investigación judicial.