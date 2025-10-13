Un operativo policial de control en el estadio de Sportivo Argentino, en el departamento Albardón, terminó con la detención de un hombre que intentaba ingresar con drogas escondidas en su calzado.

El hecho ocurrió el domingo, cuando los efectivos observaron a un sujeto que se mostraba nervioso al momento de la requisa. Al revisar sus pertenencias y su calzado, los uniformados encontraron un envoltorio que contenía 13 pequeños paquetes de cocaína y 5 cigarrillos de marihuana.

Publicidad

El detenido fue identificado como Luna, vecino de la Villa Chile, quien de inmediato fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Turno. La sustancia secuestrada fue sometida a pruebas químicas que confirmaron que se trataba de de cocaína de alta pureza.

Tras el procedimiento, la droga fue incautada y el hombre quedó bajo investigación, mientras la Justicia Federal continúa con las actuaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible vínculo con redes de distribución de estupefacientes.

Publicidad

Fuentes policiales señalaron que los controles continuarán en distintos eventos deportivos y lugares públicos del departamento, con el objetivo de prevenir el consumo y la comercialización de drogas.