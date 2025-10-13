La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso punto final al reclamo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Este lunes, el tribunal declaró vencidos los plazos para la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP), cerrando definitivamente la posibilidad de retirar la imagen de José Luis Espert de la oferta electoral de la fuerza que lidera Javier Milei.

En su resolución, la CNE sostuvo que “resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires”, ya que el proceso electoral se encuentra en una etapa en la que los plazos y procedimientos están legalmente concluidos.

El tribunal recordó que la confección de la BUP incluye una serie de actos y etapas reguladas por el Código Electoral Nacional, las cuales deben cumplirse en un orden determinado y no pueden reabrirse una vez finalizadas. Según el informe de los secretarios electorales de la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense, esos pasos ya están “jurídicamente precluidos”.

Además, el informe técnico del Correo Argentino indicó que el 16 de octubre es la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia, y que un nuevo proceso de impresión demandaría al menos cinco días. En consecuencia, el plazo para autorizar la reimpresión había vencido el viernes 10 de octubre, mientras que la apelación de LLA fue presentada recién el sábado 11 y tratada el domingo 12, fuera de tiempo.

Por estos motivos, la CNE concluyó que el pedido de reimprimir las boletas “es de cumplimiento imposible” y, por ende, carece de interés jurídico actual emitir un nuevo pronunciamiento sobre la apelación presentada por el espacio libertario.

Días antes, la Junta Electoral Nacional con sede en La Plata ya había rechazado el mismo pedido por considerarlo “material, temporal y jurídicamente inviable” tras la renuncia de Espert a su candidatura. Con esta decisión, se mantiene vigente el modelo oficializado de boleta, que incluye las fotografías de José Luis Espert y Karen Reichardt (nombre artístico de Karina Celia Vázquez).

El fallo también recordó que las etapas de oficialización de candidaturas y aprobación de boletas son “secuenciales y preclusivas”, por lo que no pueden reabrirse luego de su cierre. Aceptar excepciones, agregó la Junta, implicaría “un precedente riesgoso” que podría permitir futuras reimpresiones ante renuncias o modificaciones internas, poniendo en riesgo la estabilidad y previsibilidad del sistema electoral.

De esta forma, y a menos de dos semanas de las elecciones del 26 de octubre, la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires quedará tal como fue aprobada originalmente, con Espert encabezando la lista