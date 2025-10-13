Un intento de robo en un kiosco del departamento Albardón terminó con un joven detenido gracias a la rápida intervención de los vecinos y de la policía.

El episodio ocurrió en la intersección de calles España y Lozano, cuando el sospechoso intentó ingresar al local a través de una ventana. Según la denuncia, el sujeto logró introducir parte de su torso y alcanzó a tomar paquetes de cigarrillos y cajas de fósforos, pero fue sorprendido por la propietaria del comercio, que comenzó a gritar pidiendo ayuda.

Publicidad

Los vecinos del lugar acudieron de inmediato y lograron rodear al ladrón, impidiéndole escapar hasta la llegada del personal policial. Minutos después, efectivos arribaron al sitio y procedieron a la aprehensión del individuo.

Por disposición de la Unidad de Apoyo Territorial (UAT), el detenido fue trasladado a la Comisaría 18°, donde quedó vinculado al delito de hurto simple. Los elementos sustraídos fueron recuperados y devueltos a la propietaria del kiosco.