Una empresa constructora de San Juan anunció la apertura de una nueva búsqueda laboral para obra en ejecución en la Capital. La convocatoria está dirigida a oficiales albañiles y ayudantes de albañil, con el objetivo de reforzar su equipo de trabajo en tareas de construcción y mantenimiento industrial.

Para el puesto de oficial albañil, se requiere amplia experiencia comprobable en labores de mampostería, revoques, colocación de cerámicos y demás tareas propias del rubro. La empresa busca personal responsable y con compromiso, capaz de desempeñarse en obras de mediana y gran envergadura.

Publicidad

En tanto, para el cargo de ayudante de albañil, los requisitos incluyen ganas de aprender, fuerza de trabajo y disposición para colaborar en todas las tareas de obra. Este puesto está orientado a personas que deseen adquirir experiencia dentro del ámbito de la construcción, acompañando el desarrollo de obras en curso.

Los interesados en formar parte del equipo deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: seleccionqu.constructora@gmail.com