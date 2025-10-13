En Argentina, las compras internacionales están sujetas a un recargo del 30% que se aplica sobre pagos realizados en pesos, conocido como 'Percepción a cuenta de Ganancias'. Este impuesto afecta a plataformas como Shein, Temu y Amazon, aumentando el costo final para los consumidores.

Sin embargo, existe un método para evitar este recargo y ahorrar hasta un 30% al momento de comprar en Shein. La clave consiste en realizar el pago directamente en dólares estadounidenses, lo que permite abonar solo el precio real del producto sin el impuesto adicional.

Para aprovechar esta ventaja, los usuarios pueden utilizar billeteras virtuales o tarjetas que operan en dólares, tales como la tarjeta de Cocos o Apple Pay. Estas opciones facilitan que la transacción se realice en la divisa extranjera, evitando el recargo aplicado a los pagos en moneda local.

La tiktoker @oridemasi compartió en uno de sus videos el paso a paso para configurar la compra y pagar menos en Shein. Según explica, antes de finalizar la transacción es fundamental configurar la página para que los precios se muestren en dólares y seleccionar la billetera virtual Coco o Apple Pay como método de pago.

Pasos para pagar menos en Shein

Agregar los productos deseados al carrito.

Configurar la visualización de precios en dólares.

Seleccionar como forma de pago la tarjeta de Cocos o Apple Pay.

Confirmar el pedido para completar la compra sin recargos adicionales.

Además de este beneficio, Shein ofrece promociones especiales para usuarios primerizos, incluyendo envíos gratuitos y descuentos en compras que superan determinados montos o en productos seleccionados.

Con el auge de las compras online, este truco resulta especialmente útil para quienes buscan maximizar sus ahorros y evitar costos extras en sus adquisiciones internacionales.