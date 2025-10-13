La suerte volvió a sonreírle a San Juan. En los últimos sorteos del Brinco y el Loto Plus, dos apostadores de la provincia se convirtieron en nuevos millonarios, tras acertar los números ganadores y llevarse premios que superan los 9 millones de pesos en total.

En primer lugar, el sorteo N°1323 del Brinco, realizado el 12 de octubre de 2025, dejó un ganador en el departamento Capital. El afortunado acertó los números 01, 02, 09, 16 y 23, correspondientes al Brinco Junior (5 aciertos), y se llevó un premio de $3.161.356. El ticket fue vendido en la Agencia 011.

Publicidad

Por otro lado, el sorteo N°3821 del Loto Plus, celebrado el 15 de octubre de 2025, también tuvo un ganador en San Juan, pero esta vez en el departamento Rivadavia. Con los números 00, 11, 24, 33, 35 y 43, el jugador acertó 5 números en la modalidad MATCH, obteniendo un pozo de $6.435.135. El boleto fue emitido en la Agencia 146.

Ambos premios tienen fechas de prescripción: el del Brinco vence el 27 de octubre, mientras que el del Loto Plus caduca el 26 de noviembre de 2025, según informó la Caja de Acción Social de San Juan.

Publicidad

Estos recientes aciertos colocan nuevamente a la provincia entre las más afortunadas del país en materia de juegos de azar, sumando nuevos millonarios a la lista de ganadores locales.