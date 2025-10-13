El presidente Javier Milei reiteró este lunes su compromiso con la continuidad del plan económico y se mostró optimista respecto al futuro de la Argentina. En declaraciones a radio El Observador, el mandatario afirmó que el país está “a las puertas de una explosión de ingresos” y vaticinó una fuerte mejora del poder adquisitivo de los argentinos.

“Nos van a salir dólares por las orejas”, expresó, al justificar su proyección sobre el crecimiento de las exportaciones y la llegada de divisas.

Según explicó, la expansión de sectores estratégicos como la minería, el agro y la energía será el motor del nuevo ciclo económico. “Tenemos cobre, oro, litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, petróleo y gas. Todo eso generará una avalancha de dólares que impactará directamente en los salarios y el empleo”, sostuvo.

El jefe de Estado consideró que la expansión de esas actividades derivará en una mejora generalizada del ingreso. “El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”, agregó.

Milei descartó que pueda haber cambios en la política económica por razones electorales, incluso ante una eventual derrota en los comicios del 26 de octubre. “El programa no se va a mover un ápice. Estamos preparados para lo peor”, remarcó.

En ese sentido, destacó que su administración cuenta con respaldo internacional, especialmente de Estados Unidos, para afrontar eventuales turbulencias financieras. “Estados Unidos ha decidido liderar el continente americano y define a Argentina como su aliado”, subrayó.

El mandatario explicó que esa cooperación incluye líneas de crédito, acuerdos de swap de monedas e intervención en los mercados si fuera necesario. “Contamos con apoyo financiero y político para garantizar la estabilidad”, insistió.

Durante la entrevista, Milei también defendió el equilibrio fiscal y las reformas estructurales en marcha. “No voy a cambiar la política. La dirección es la correcta. ¿Quiere que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera”, enfatizó.

Por último, el Presidente pidió mantener la confianza en el rumbo emprendido. “Hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena”, concluyó, en un mensaje dirigido tanto a los mercados como a la ciudadanía, en la antesala de su viaje a Estados Unidos y su encuentro con Donald Trump.