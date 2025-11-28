La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes la ratificación de Claudio Chiqui Tapia como su representante ante el consejo de la FIFA. Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ocupaba este cargo de manera interina desde mayo tras la salida de Ednaldo Rodrigues, ex titular de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La confirmación se produjo en el Congreso Extraordinario de la Conmebol celebrado en Lima, Perú, en la previa de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. Según el comunicado oficial, Tapia fue ratificado por unanimidad y completará el mandato que dejó pendiente Rodrigues.

Desde la AFA destacaron la importancia de esta designación para la trayectoria del dirigente, quien agradeció el apoyo de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, los representantes de las federaciones sudamericanas, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y las autoridades de la AFA. Tapia resaltó que esta ratificación representa un reconocimiento a la gestión argentina y asumió el compromiso de continuar impulsando el desarrollo del fútbol en Sudamérica y a nivel global.

Claudio Tapia está al frente de la AFA desde 2017 y bajo su gestión la selección argentina consiguió el título mundial en Qatar 2022. Además, ocupa la vicepresidencia segunda de la Conmebol y fue designado inicialmente como representante ante la FIFA en 2018. Tras un breve receso desde 2019, volvió a asumir la función en mayo de este año y ahora fue confirmado para completar el período completo.

El consejo de la FIFA, órgano máximo de decisiones entre congresos, está integrado por 37 miembros con mandatos de cuatro años y posibilidad de hasta tres reelecciones. En mayo, Tapia expresó su "honor y compromiso por representar a Argentina y trabajar por el crecimiento del fútbol sudamericano".

La ratificación de Tapia ocurre en un momento de controversia en el fútbol argentino, relacionada con la entrega del título del Torneo Clausura a Rosario Central, que generó un enfrentamiento con Estudiantes de La Plata, presidido por Juan Sebastián Verón.