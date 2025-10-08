La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, quien estaba desaparecida desde el viernes pasado. El cadáver fue encontrado este martes en el interior de un aljibe de unos 10 metros de profundidad, en un camino rural cercano a Gobernador Mansilla, a unos 500 metros de la Ruta 12.

El operativo en el lugar del hallazgo (Foto gentileza Policía de Entre Ríos)

La fiscal del caso, Emilce Reynoso, confirmó que la joven fue asesinada de un disparo de arma de fuego y que la herida provocó su muerte. Los primeros resultados de la autopsia permitieron establecer que Daiana fue hallada vestida dentro del pozo, en una zona descampada conocida como “Los Zorrinos”, próxima al club de campo El Silencio.

Desde el momento de su desaparición, familiares y autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda con más de 130 personas, entre policías, bomberos, perros rastreadores y drones. El domingo, la Policía halló el vehículo con el que Daiana había salido de su casa el viernes, un Chevrolet Corsa de su madre. El auto estaba abandonado con las llaves puestas a cuatro kilómetros del casco urbano, lo que intensificó el rastrillaje en el área.

La investigación avanzó gracias al análisis de cámaras de seguridad, pericias telefónicas y testimonios. De esta forma, los fiscales Reynoso y Saliski identificaron a un hombre de 55 años, conocido como “Pino”, quien mantenía un presunto vínculo con la víctima y vivía a apenas un kilómetro de su domicilio.

El sospechoso fue detenido tras un allanamiento en su vivienda, donde reaccionó violentamente contra el personal policial. Según informó el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, durante el operativo se secuestraron dos armas de fuego, dos teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux blanca, que será peritada debido a que testigos la vieron en las inmediaciones del lugar donde se encontró el vehículo de la joven.

Por orden judicial, también se allanó un galpón alquilado por el detenido, donde se obtuvieron más elementos de interés para la causa. El Ministerio Público Fiscal caratuló el caso como femicidio agravado por el uso de arma de fuego y continúa con las pericias para determinar las circunstancias exactas del crimen que conmueve a toda la comunidad entrerriana.