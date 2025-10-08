Una intensa secuencia de sucesos por un ilícito se registró durante la madrugada de este martes en el departamento Rawson, cuando la rápida intervención de vecinos y la posterior acción policial lograron frustrar un robo domiciliario y la sustracción de la batería de un vehículo. El episodio culminó con la aprehensión de los dos presuntos delincuentes, quienes quedaron a disposición del Sistema de Flagrancia. El momento que los ladrones eran trasladados a una comisaría.

El hecho se desencadenó a la 1.15 de la mañana. Personal policial de la Motorizada N°2, que realizaba tareas de recorrida de prevención y seguridad en la zona, recibió una comisión urgente. La alerta indicaba que dos hombres habrían ingresado a un domicilio particular en calle Sívori más precisamente en la manzana C.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a varias personas que retenían a un hombre en el suelo. El sujeto fue identificado posteriormente como Roberto Rafael Miranda, de 26 años de edad, con domicilio en el Barrio Ejército de los Andes, Manzana J.

Publicidad

No pudieron cometer el robo y fueron atrapados, quedaron presos.

Los vecinos y el damnificado dieron aviso al personal actuante y señalaron a un segundo masculino que, aprovechando la confusión, se dio a la fuga a pie. Ante esta situación, los motorizados iniciaron una corta recorrida por la zona, que culminó exitosamente con la aprehensión del prófugo. El segundo detenido fue identificado como Kevin Santiago Guajardo, de 23 años de edad, con domicilio en el Barrio Las Pircas, Manzana D.

Acto seguido, los agentes entrevistaron a Lucas David Ruiz, el propietario de la vivienda, quien relató la dinámica delictiva. Ruiz manifestó que los dos sujetos ingresaron a su domicilio y comenzaron a sustraer diversos elementos. Lograron hacerse de una mochila de la marca Pedidos Ya, varios cargadores de celular y un casco de motocicleta.

Publicidad

La mochila que los ladrones quisieron robar.

Pero el accionar de los delincuentes no se limitó al robo de estos objetos. Ruiz también relató que los detenidos violentaron el capot de su automóvil con la intención de sustraer la batería. Sin embargo, no pudieron concretar la sustracción del acumulador, ya que el propietario y varios vecinos visualizaron la maniobra delictiva y reaccionaron rápidamente. La acción comunitaria permitió que el damnificado y los vecinos lograran reducir a Miranda Roberto Rafael en el lugar, mientras Guajardo Kevin Santiago emprendió la huida, lo que derivó en su posterior captura por parte de la fuerza policial.

El auto cuyo capot fue violentado para intentar robar la batería.

Una vez asegurados los dos sujetos y recuperados los elementos sustraídos, el personal policial mantuvo comunicación con el Sistema Acusatorio. La Doctora María Puebla tomó conocimiento de lo sucedido y se hizo presente en el lugar de los hechos. Tras interiorizarse de las circunstancias de las aprehensiones y la evidencia recolectada, la fiscal dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia contra ambos detenidos por el delito de robo en grado de tentativa y la sustracción de elementos menores. Miranda Roberto Rafael y Guajardo Kevin Santiago quedaron formalmente incomunicados y a disposición de la Justicia.