Llenar el tanque de combustible en la provincia de San Juan se convirtió en un gasto que impacta de lleno en el bolsillo. Con precios que varían según la estación de servicio, la bandera y el tipo de nafta, cargar el vehículo hoy exige comparar y calcular antes de parar en el surtidor.

Actualmente, la nafta Súper en San Juan se mueve en un rango que va desde los $1.450 hasta los $1.810 por litro, dependiendo de si se trata de YPF, Axion, Puma, Shell, Gulf u otras estaciones. En tanto, la nafta Premium —Infinia, V-Power, Quantium o sus equivalentes— oscila entre los $1.680 y $1.930 por litro, con diferencias notorias entre banderas.

En el caso de las motos, que suelen tener tanques de unos 15 litros, llenar completamente el depósito cuesta entre $22.000 y $27.000 con Súper, mientras que con Premium el gasto trepa a un rango de $25.000 a $29.000.

Para los autos medianos, con tanques cercanos a los 50 litros, el panorama ya es más pesado: cargar Súper implica desembolsar entre $73.000 y $90.000, y si se opta por Premium, el monto sube a $84.000 a $97.000.

Las SUV y autos grandes, con tanques de unos 60 litros, requieren entre $87.000 y $109.000 con Súper, mientras que con nafta Premium el costo ronda los $101.000 a $116.000.

El mayor impacto se siente en las camionetas y pick-ups, especialmente las de gran porte. En vehículos con tanques de 80 litros, llenar con Súper cuesta entre $116.000 y $145.000, y con Premium entre $134.000 y $154.000. En el caso de las más grandes, con tanques de 100 litros o doble tanque, el gasto puede llegar hasta los $181.000 con Súper y rozar los $193.000 con nafta Premium.

Cuántos kilómetros rinde un tanque de nafta según el vehículo

Más allá del precio en el surtidor, otro dato clave es cuánto rinde un tanque completo. En promedio, una moto de cilindrada media puede recorrer entre 350 y 450 kilómetros con 15 litros, dependiendo del uso urbano o en ruta.

Los autos medianos, con tanques de 50 litros, suelen ofrecer una autonomía que va de los 600 a los 750 kilómetros, mientras que los autos grandes y SUV, con tanques de 60 litros, rondan los 650 a 800 kilómetros.

En el caso de las camionetas y pick-ups, el consumo es mayor: con tanques de 80 litros, la autonomía promedio se ubica entre los 550 y 700 kilómetros. Las versiones más grandes, con tanques de 100 litros o doble tanque, pueden superar los 800 kilómetros, aunque con un costo de carga significativamente más alto.

Con este escenario, los conductores sanjuaninos ajustan hábitos, comparan precios entre estaciones y buscan promociones para amortiguar un gasto que ya es fijo y cada vez más difícil de esquivar.