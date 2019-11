Conocé el nuevo novio de "El Negro" González Oro

Oscar González Oro está en pareja con Guillermo Salvador D’Anna desde hace tres semanas. Los primeros indicios de este romance surgieron hace unos días cuando el conductor del ciclo Negro y Regreso de Radio 10 publicó unas fotografías junto al nutricionista en su cuenta oficial de Instagram.

“Estamos saliendo con Guille, estamos bien y contentos los dos hace un mes”, confirmó el reconocido locutor y periodista este martes en un audio por WhatsApp que le mandó a Tomás Dente, panelista de Nosotros a la mañana, el programa de El Trece.

“Estamos empezando un camino juntos como dije el otro día. Nos gusta, nos alegra y nos hace bien. Es buen compañero y yo también lo soy”, explicó El Negro. “Nos conocimos y pegamos onda y está todo bien. Él se dedica a sus cosas y yo a las mías. Obviamente estamos juntos, pero no pegados”, finalizó.

De esta manera, González Oro volvió a apostar al amor, tras su separación del actor Mauro Francisco en julio. Él dio a conocer la noticia a través de Instagram cuando publicó una emotiva frase: “El alma suele saber qué hacer para sanarse, el desafío es silenciar a la mente”. Y luego, hizo un extenso mensaje sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta dolorosa decisióN.

“Mi alma no sabe qué carajo hacer… y mi mente me sigue gritando. ¡Se termina una de las etapas más bellas de mi vida! Conocí una vez más la felicidad, disfruté cada momento vivido a su lado. Amé. Y mucho. Me equivoqué. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco. Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices, juntos o separados”, escribió en la red social.

En la primavera de 2018 Panchito y El Negro iniciaron la relación. Contaban que el humor los había unido, y que la diferencia de edad (más de treinta años) no hacía mella alguna. Después del brindis de Año Nuevo consolidaron el vínculo, con unos días compartidos en Punta del Este. En febrero hicieron público el noviazgo, y en un reciente viaje a España llegaron a comprometerse, pero finalmente se distanciaron.

Por su parte, Salvador D’Anna mantuvo una relación de cuatro años con José María Muscari. Ellos comenzaron el romance en 2015, a pesar de que se conocían hacía unos 10 años. En un principio mantuvieron un noviazgo a distancia porque el nutricionista vivía y trabajaba en España. Poco a poco, el vínculo con el director y productor teatral se fue fortaleciendo hasta que Guillermo se mudó a la Argentina para apostar por una convivencia. Sin embargo, se separaron el año pasado.

“Vivíamos juntos así que ya no vivimos más. No hubo conflicto ni pelea, ni nadie cagó a nadie. Es duro decirlo, pero cuando se acaba el amor no hay mucho más para hacer. No hay nada en el medio”, había declaró José María sobre el fin de esta relación en diciembre de 2018 en una entrevista con Ángel De Brito en el programa Los ángeles de la mañana.