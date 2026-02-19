El Corsódromo del Costanera Complejo Ferial San Juan logró una rotunda convocatoria de más de 100.000 espectadores durante los festejos de Carnaval, organizado por la Municipalidad de Chimbas. La comparsa Samba de Raíz, una de las debutantes de este año, se adjudicó la Copa Challenger y el máximo reconocimiento del certamen, algo que no dejó a la mayoría contentos.

A las pocas horas de haberse concluido el certamen, hubo una avalancha de críticas y disconformidades por la resolución del jurado. Las tradicionales comparsas Costa Norte, Juventud y Amistad, Unidos de Villa Paula y Comparsa Imperio, manifestaron su descontento y acusaron al jurado de “falta de transparencia” en su decisión, como así también de "falta de imparcialidad" en las calificaciones.

Publicidad

El jurado estuvo integrado por María Belén Quincose, Cintia Garrido, Ignacio Fiol, Charly Ramos y Pablo Blanco, quienes evaluaron cada presentación teniendo en cuenta coreografía, vestuario, batucada, creatividad y desempeño general.

En un comunicado escrito, las comparsas publicaron que “manifestamos nuestro absoluto rechazo a la forma en que se llevó adelante la votación, un procedimiento que lejos de ser justo y transparente, constituyó una clara de respeto hacia el trabajo, el esfuerzo y la historia de cada agrupación”.

Publicidad

En la carta, encabezada por los sellos de las agrupaciones firmantes y con el lema: “Porque sin respeto no hay carnaval”, se señaló que “lo ocurrido no puede ni debe naturalizarse. Detrás de cada comparsa hay meses de trabajo sostenido, inversión económica, compromiso colectivo y una profunda responsabilidad cultural. Minimizar ese esfuerzo mediante votaciones improvisadas, desprolijas o carentes de criterios claros es desvalorizar a quienes sostienen el carnaval con dedicación y pasión”.

Y por último, sostuvieron que: “el destrato y la falta de seriedad no solo afectan a las comparsas, sino que dañan al carnaval en su conjunto y la comunidad que lo hace posible. El respeto no es negociable”.

Publicidad

DIARIO HUARPE dialogó con Daniel Barrera, uno de los referentes de Costa Norte, quien manifestó su disgusto por esta situación. “La irregularidad observada se evidenció al momento de iniciarse el escrutinio. En ese instante se detectó que, de manera reiterada, la mayoría de los jurados asignaron puntuaciones significativamente bajas a las cuatro primeras comparsas evaluadas, mientras que a la última comparsa se le otorgaron calificaciones muy altas, predominantemente de 9 y 10”, detalló.

A modo de ejemplo, en el rubro Evaluación General de Comparsa se registraron puntuaciones como: 6, 4, 4, 3 y 10, patrón que se repitió en otros rubros evaluados.

Con el problema planteado por las agrupaciones más tradicionales, la realidad es que la decisión del jurado no se puede revertir. “Lo que pasa, es que la comparsa ganadora, prácticamente la armó la municipalidad. Tuvo todo el apoyo de recursos y sospechamos que la balanza se inclinó a favor de ellos. Fue la única que ha tenido todos los puntajes altos", aseveró.

"Sospechamos que hubo una clara intención de favorecer solamente a ellos. No sabemos qué interés hay detrás de todo esto. Pero vemos que obviamente hay una bajada de línea”, mencionó el gestor cultural.

Aunque todavía no tuvieron una respuesta institucional al respecto de esta situación, Barrera aclaró que "no tenemos nada en contra con la agrupación ganadora, pero sí nos parece muy poco serio el criterio de evaluación aplicado".

Por otro lado, DIARIO HUARPE intentó comunicarse con autoridades de la Municipalidad de Chimbas para tener una respuesta oficial sobre este tema. El único mensaje recibido fue: “los resultados están publicados”.

Los resultados del Carnaval de Chimbas 2026

Clasificación General

Samba de raíz Imperio Río Grande Fénix Unidos de Villa Paula Costa Norte Sambasol

Ganadores por rubros