El Museo Nacional Casa Natal de Sarmiento presenta una nueva exposición temporaria para el público en general. En esta oportunidad, se trata de una colección o serie de fotografías creadas por la arquitecta sanjuanina Diana Gil Bielous, que invita a recorrer la historia de la vitivinicultura local y su vínculo intrínseco con las ideas de educación, trabajo y desarrollo productivo.

A través de una narrativa visual, las imágenes de Diana, intentarán recuperar paisajes, huellas del trabajo y procesos productivos tradicionales en la región. En tal sentido, esta exposición propone una mirada sobre una de las actividades más representativas que históricamente ha tenido la provincia. Además, las imágenes estarán en diálogo permanente con el pensamiento de Domingo Faustino Sarmiento y su visión del progreso basado en el conocimiento y el trabajo.

En contacto con DIARIO HUARPE, la arquitecta y fotógrafa desarrolló el concepto que fundamenta esta muestra: “la idea es que los retratos puedan trazar una línea de tiempo imaginaria. El trabajo en la tierra, los hombres y mujeres labrando el futuro, el cultivo y también, la labor en las bodegas. La elaboración del vino y cómo todo ese esfuerzo culmina; la construcción de estos espacios para formar una familia, el crecimiento social”, mencionó Diana.

Utilizando como escenarios contemporáneos de bodegas y chalets reconocidos en la zona rural de San Juan, se pueden encontrar fondos, locaciones y otros lugares, que sirvieron como base para armar esta línea temporal, todo en función de la idea del “progreso” como motor principal del desarrollo regional. En esto, la clave también estuvo en los movimientos migratorios que llegaron a la provincia afines del siglo XIX y principios del siglo XX.

Las imágenes, por otro lado, son todas de autoría de Diana. En este aspecto, puso en juego el valor de la producción visual propia. “buscamos vestuario de época, locaciones y toda una recreación histórica de varias épocas significativas de la vitivinicultura sanjuanina”.

La inauguración de la muestra será este 20 de febrero a las 19:30 hs. y tendrá permanencia hasta finales de marzo. Diana ya cuenta con esta acción, su tercera exposición individual. Se inició en 2023 colaborando para muestras colectivas. Su primer muestra individual fue con las maestras normalistas en la Casa de Sarmiento. Justamente, trató un importante tema vinculada a la educación y el progreso. “Sarmiento tenía una idea de crecimiento, donde el rol de la educación era que llegara a toda la población. Por eso trajo a las maestras de Boston para enseñar a otras maestras de aquí en métodos novedosos para la escuelas”, explicó la autora.

“Las fotos las hice en el verano de 2024 y están un poco inspiradas en mis abuelos inmigrantes. Aunque ellos no fueron por el rumbo de la vitivinicultura, siempre admiré a esta industria que creció un montón en un tiempo. Llegaron muchos escapándose del hambre y la pobreza; querían forjar su futuro”, relató Diana.

Son 12 fotografías en tamaño de dimensión de 40cm. x 50 cm. “En ellas se muestra el Chalet O'Brien, con el chalet Graffigna, Del Bono. Todos estos lugares fueron el fruto del esfuerzo de del trabajo de la tierra, de cultivar la tierra y cultivar un poco también esta idea de progreso”, concluyó.

Los horarios de visita son todos los días de la semana, excepto los miércoles (estará cerrado el museo) de 9 hs. a 13 hs. y de 17 hs. a 21 hs. La entrada es libre y gratuita.