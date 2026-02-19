El Arzobispado de Corrientes declaró la nulidad del matrimonio trans celebrado el pasado 28 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en la capital provincial, entre Isabel Díaz Núñez y Solange Ayala. La decisión fue comunicada por la autoridad eclesiástica tras tomar conocimiento de la ceremonia, que se había realizado con los nombres actuales que figuran en los documentos nacionales de identidad de ambas personas.

Según trascendió, el sacerdote interviniente había informado a la pareja que no existían impedimentos para concretar la boda y que, desde un criterio biológico, se trataba de “un varón y una mujer”, por lo que podían recibir la bendición matrimonial. El trámite se desarrolló con normalidad dentro de la parroquia y culminó con la firma del acta correspondiente.

Las protagonistas relataron que inicialmente no pensaban casarse por Iglesia, al considerar que era una posibilidad lejana, pero decidieron iniciar el expediente tras recibir referencias sobre la apertura pastoral del templo. El día de la ceremonia, que contó con la presencia de amistades y referentes de la comunidad trans, describieron el momento como profundamente simbólico y emotivo.

El 8 de febrero, el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, difundió un comunicado en el que afirmó que no otorgó autorización para la celebración ni recibió la documentación eclesiástica necesaria para validar el sacramento. En ese contexto, sostuvo que el acto debía considerarse nulo “ipso facto” por no ajustarse a las disposiciones del derecho canónico vigente.

Tras la difusión pública del caso, el Arzobispado inició un proceso interno que podría derivar en sanciones para el sacerdote que celebró la boda. Desde la institución remarcaron que la unión no tiene validez para la Iglesia. Por su parte, la pareja expresó que decidió mantenerse al margen del conflicto institucional y enfocarse en su vínculo personal, al considerar que vivieron la ceremonia con respeto y compromiso.