Florencia Rastelli Mella es una influencer y empresaria del rubro de fragancias para el hogar que hoy permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado tras un grave accidente en Villa Gesell. El vuelco del UTV en el que viajaba la dejó con múltiples lesiones y en estado crítico, lo que generó conmoción en redes sociales y entre sus seguidores.

Rastelli Mella es la creadora y directora comercial de Paque & Cocö, una marca mayorista especializada en perfumes para ambientes y marketing olfativo. El emprendimiento, que comenzó como un proyecto propio, logró expandirse y hoy cuenta con una red de franquicias en distintos puntos del país, posicionándola como una referente en el nicho de fragancias para marcas y espacios comerciales.

En redes sociales construyó una comunidad que combina su perfil empresarial con su vida cotidiana. Desde la cuenta de su marca, con más de 100 mil seguidores, comparte contenidos sobre su trabajo, el crecimiento del negocio y su rol como emprendedora. En paralelo, en su perfil personal se muestra como influencer de estilo de vida, donde publica vlogs, momentos familiares y su rutina como mamá de dos hijos.

Su figura se consolidó como la de una emprendedora joven que logró escalar un negocio propio y convertirlo en una marca en expansión, mientras documentaba el proceso en redes. Esa combinación de empresa y vida personal la posicionó como referente para otras mujeres emprendedoras y creadoras de contenido.

El martes por la tarde, la influencer sufrió un violento accidente cuando el UTV en el que se trasladaba por la arena volcó en la zona conocida como “La olla”. Tras ser asistida en el lugar, fue derivada a la Clínica Pueyrredón, en Mar del Plata, donde permanece internada con pronóstico reservado.

El parte médico informó que ingresó con politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano, lesiones vertebrales, contusión pulmonar y neumotórax, entre otras complicaciones. Su estado es seguido de cerca por el equipo médico mientras familiares, amigos y seguidores expresan mensajes de apoyo y esperan una evolución favorable en las próximas horas.