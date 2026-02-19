El Gobierno nacional aplicará desde las primeras horas del jueves el protocolo antipiquetes ante la movilización convocada por gremios de la CGT y las dos CTA en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados de la Nación. La decisión fue confirmada por fuentes oficiales, que anticiparon un operativo de seguridad reforzado en la zona del Congreso y alrededores.

El esquema fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, y habilita la intervención de fuerzas federales cuando las protestas impliquen interrupciones en la circulación de personas o medios de transporte. Según el diseño operativo, los efectivos podrán actuar sin orden judicial previa en caso de cortes de calles o accesos, aunque no podrán portar armas letales durante los procedimientos.

El despliegue estará coordinado por el Comando Unificado Federal, organismo que realizará tareas de monitoreo y seguimiento durante toda la jornada con el objetivo de articular la actuación conjunta de distintas fuerzas en zonas consideradas críticas. El operativo se concentrará principalmente en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, donde se espera la mayor concentración de manifestantes.

El Comando Unificado Federal fue creado mediante la resolución 403/2024 e integra a la Secretaría de Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. También participarán representantes del Gobierno porteño para coordinar acciones en el distrito.

La principal movilización prevista es la convocada por el Frente de Sindicatos Unidos, que marchará hacia el Congreso en coincidencia con el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma laboral. Desde el espacio sindical señalaron que, frente al intento de modificar derechos laborales, consideran necesario trasladar la protesta a la calle.

Entre las organizaciones que impulsan la convocatoria se encuentran la Federación Aceitera y la Asociación de Trabajadores del Estado. La concentración central se realizará en la Plaza de los Dos Congresos y podría replicarse en distintos puntos del país, en una jornada que se anticipa con fuerte presencia sindical y un amplio operativo de seguridad.