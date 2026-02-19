A pocas semanas del inicio del período ordinario, previsto para abril, la Legislatura de San Juan podría volver a sesionar de manera anticipada. El vicegobernador y presidente nato de la Cámara, Fabián Martín, confirmó que el oficialismo evalúa convocar a una sesión extraordinaria para tratar una serie de convenios que el Ejecutivo considera prioritarios.

Según adelantó, en “una o dos semanas habrá definiciones concretas sobre la convocatoria de una sesión en periodo extraordinario”. La posibilidad de reunir a los diputados antes del calendario habitual responde a la necesidad de dar tratamiento a acuerdos que requieren aval legislativo para entrar en vigencia.

Publicidad

El titular del Poder Legislativo explicó que el Gobierno provincial impulsa la aprobación de convenios estratégicos, algunos de ellos vinculados a infraestructura. En ese paquete aparece una adenda relacionada con Vialidad, que asoma como uno de los puntos centrales de la agenda. Se trata de un instrumento administrativo que, para adquirir plena validez jurídica, debe ser refrendado por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo señalado por Martín, “estos contratos no pueden ejecutarse sin el correspondiente trámite parlamentario”. Por esa razón, el Ejecutivo necesita acelerar los tiempos para garantizar que las herramientas administrativas y financieras queden formalmente habilitadas.

Publicidad

La eventual sesión extraordinaria, de concretarse, marcaría un anticipo de la actividad legislativa 2026 y pondría sobre la mesa temas de impacto directo en la obra pública provincial. En un contexto económico complejo y con fuerte atención sobre la ejecución presupuestaria, la aprobación de convenios vinculados a Vialidad y otras áreas resulta clave para sostener el ritmo de proyectos en marcha y asegurar nuevos compromisos.

En los próximos días se terminaría de delinear el temario y la fecha tentativa. Si el llamado se confirma, la Legislatura volverá a abrir sus puertas antes de abril para tratar acuerdos que, según el oficialismo, son indispensables para la administración provincial.

Publicidad

Así, mientras el calendario institucional avanza hacia la apertura de sesiones ordinarias, el tablero político ya comienza a moverse en torno a la posibilidad de una extraordinaria que podría convertirse en el primer debate legislativo del año.