Tal como adelantó DIARIO HUARPE, este viernes, el Gobierno de San Juan confirmó la puesta en marcha de la “Mecánica de Facturación Nivelada”, una herramienta que busca dar mayor previsibilidad y estabilidad financiera a los comercios frente a las variaciones estacionales del consumo eléctrico.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) aprobó esta modalidad que comenzará a regir para los consumos registrados desde el 1 de noviembre de 2025, en el marco de la Revisión Tarifaria Ordinaria 2026–2030.

La medida surge como resultado de un pedido de las Cámaras de Comercio de la provincia y de las gestiones impulsadas por el Gobierno de Marcelo Orrego ante el organismo regulador. Se trata de un esquema voluntario y optativo, disponible para suministros eléctricos de inmuebles con actividad comercial, que busca distribuir el costo de la energía de forma pareja a lo largo del año.

Ventajas del nuevo sistema

Mayor previsibilidad: los comerciantes podrán anticipar el monto mensual aproximado de la factura eléctrica, facilitando la planificación financiera.

Reducción de picos estacionales: los consumos altos de verano e invierno se reparten durante todo el año, evitando facturas elevadas en meses de mayor demanda.

Menor incertidumbre: reduce las fluctuaciones que afectan el flujo de caja.

Adhesión voluntaria: cada usuario comercial decide si desea incorporarse al sistema.

Transparencia: las personas usuarias podrán consultar en todo momento su consumo real y los ajustes correspondientes.

Cómo funciona la “Facturación Nivelada”

En lugar de abonar cada mes el consumo real, el comercio pagará un promedio móvil de los últimos 12 meses.

Esto significa que:

En meses de bajo consumo, se paga levemente más que lo consumido.

En meses de alto consumo, se paga menos que el gasto real.

Las diferencias se ajustan gradualmente, garantizando que el usuario abone el 100% de la energía utilizada, sin sobrecostos ni descuentos, solo con una distribución más equilibrada del gasto anual.

Cómo adherirse

Para incorporarse al sistema, el titular del suministro deberá presentar una Declaración Jurada de Adhesión ante la distribuidora correspondiente (Naturgy San Juan S.A. o D.E.C.S.A.).

El servicio deberá contar con al menos 12 meses de historial de consumo asociado al mismo titular y actividad comercial.

Además, el mecanismo estará condicionado a la estabilidad macroeconómica: si el promedio de la Tasa Anual Vencida del Banco Nación supera el 7% mensual, el sistema se suspenderá automáticamente.

En caso de baja voluntaria, se consolidará el saldo remanente —a favor o en contra— y se acordará su devolución o pago.

Esta nueva herramienta no modifica el costo total de la energía, pero ofrece una gestión más previsible del gasto, una demanda sostenida del sector comercial que ahora encuentra respuesta en esta iniciativa del Gobierno provincial y el EPRE.