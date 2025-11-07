Una nueva oportunidad laboral se abrió en San Juan para quienes cuenten con experiencia en reparto, distribución de mercadería y cobranzas. Una empresa local busca incorporar a su equipo un vendedor de reparto, con disponibilidad para trabajar a tiempo completo y un perfil proactivo y comercial.

Los postulantes deben contar con antecedentes en tareas vinculadas al reparto y distribución, además de habilidades para la atención al cliente y la gestión de cobranzas. También se considerará como un requisito deseable contar con carnet profesional para desempeñar la función.

Los interesados en formar parte del proceso de selección deben enviar su currículum al correo electrónico busquedasrrhh.sj@gmail.com, indicando su experiencia laboral y datos de contacto.

La búsqueda está orientada a personas comprometidas, con actitud de servicio y capacidad para desempeñarse en entornos dinámicos, donde la organización y la comunicación con los clientes son aspectos clave del trabajo diario.