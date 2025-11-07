Publicidad
Publicidad

Provinciales > Oportunidad laboral

Buscan vendedor de reparto con experiencia en distribución y cobranzas en San Juan

Una empresa local abrió una búsqueda laboral para incorporar un vendedor de reparto. Se valorará experiencia previa, perfil comercial y disponibilidad full time.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
La búsqueda está orientada a personas comprometidas, con actitud de servicio. Foto: Gentileza

Una nueva oportunidad laboral se abrió en San Juan para quienes cuenten con experiencia en reparto, distribución de mercadería y cobranzas. Una empresa local busca incorporar a su equipo un vendedor de reparto, con disponibilidad para trabajar a tiempo completo y un perfil proactivo y comercial.

Los postulantes deben contar con antecedentes en tareas vinculadas al reparto y distribución, además de habilidades para la atención al cliente y la gestión de cobranzas. También se considerará como un requisito deseable contar con carnet profesional para desempeñar la función.

Publicidad

Los interesados en formar parte del proceso de selección deben enviar su currículum al correo electrónico busquedasrrhh.sj@gmail.com, indicando su experiencia laboral y datos de contacto.

La búsqueda está orientada a personas comprometidas, con actitud de servicio y capacidad para desempeñarse en entornos dinámicos, donde la organización y la comunicación con los clientes son aspectos clave del trabajo diario.

Publicidad

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS