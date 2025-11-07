La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) monitorea las operaciones con bancos y con billeteras virtuales a partir de determinadas cifras. Como ocurre a principios de cada mes, crecen las transferencias y otros movimientos de dinero y es por eso que los usuarios deben estar pendientes a los nuevos umbrales de control.

La normativa vigente señala que existe un tope para pasar bajo el radar del fisco. Aquellos que superen los valores establecidos se les supervisará las transferencias.

Publicidad

A mitad de este año, a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, se actualizaron los límites, fijados mediante la Resolución General 5512/2024 publicada en el Boletín Oficial, y que rigen para las operaciones efectuadas desde el 1° de junio y continuarán aplicándose tanto durante noviembre como para los meses que vienen.

En caso de superar los límites, las entidades deben informar a ARCA, que puede activar alertas y solicitar un análisis más detallado de las operaciones. En estas situaciones, pueden llegar a pedir una justificación del origen del dinero, y para respaldar los fondos suelen pedirse contratos de compraventa o recibos de pago, facturas emitidas (monotributo o régimen general), recibos de sueldo o jubilación, constancia de inscripción en AFIP o certificados de origen de fondos firmados por contador público.

Publicidad

Las consecuencias de un movimiento injustificable pueden ser multas, bloqueos temporales de la cuenta o hasta incluso la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de investigar posibles maniobras de lavado.

Los límites para noviembre aplican tanto a personas físicas como jurídicas:

Transferencias o acreditaciones: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

Extracciones en efectivo: $10.000.000 para ambos casos.

Saldos bancarios al cierre de mes: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

Plazos fijos: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

Transferencias en billeteras virtuales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

Compras como consumidor final: $10.000.000.

Pagos generales: $50.000.000 (físicas) y $30.000.000 (jurídicas).

Fuente: Ámbito