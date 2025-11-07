San Juan volvió a destacarse en el mapa vitivinícola argentino. Tres bodegas y una universidad local fueron reconocidas en el Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14, realizado en Mendoza, por la calidad e innovación de sus productos.

El evento, organizado por Diario Los Andes y Diario de Cuyo, contó con la certificación de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV) y reunió a los principales exponentes de la industria nacional.

Durante la ceremonia, celebrada en el Hotel Sheraton Mendoza, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, destacó el valor del certamen y el rol central de la vitivinicultura para la región cuyana.

“La vitivinicultura no es solo una actividad económica, es una forma de vida que atraviesa nuestra historia y cultura. Estos reconocimientos reflejan el talento, la innovación y la pasión de nuestros productores”, expresó el funcionario.

Fernández felicitó especialmente a las bodegas sanjuaninas y a la Universidad Católica de Cuyo, que lograron distinciones en diversas categorías, y subrayó el trabajo conjunto entre medios, instituciones y productores para fortalecer la presencia del vino argentino en los mercados nacionales e internacionales.

Los premiados sanjuaninos

Bodega Putruele (Valle de Pedernal): Medalla Gran Oro por Toia Gran Syrah 2023 y dos Medallas Oro por Toia Blend de Tintas 2023 y Toia Gran Cabernet 2023.

Bodega Xumek: Medalla Oro por Xumek Syrah 2024 Valle de Zonda.

Aguma Casa Vinícola: Medalla Oro por Aguma Sauvignon Blanc 2025.

Universidad Católica de Cuyo: Medalla Oro por UCC Blend de Blancas 2025.

Estos reconocimientos consolidan a San Juan como una provincia productora de vinos de alta gama, impulsando proyectos que integran tradición, investigación y sustentabilidad.

Un certamen que impulsa la excelencia

El Concurso Nacional de Vinos y Espirituosas Guarda14, en su cuarta edición, evaluó más de un centenar de etiquetas de todo el país. Bajo la dirección técnica de Cristina Pandolfi, un jurado de especialistas otorgó Medallas Gran Oro y Oro a las muestras más destacadas, fortaleciendo el posicionamiento del vino argentino en el ámbito nacional e internacional.