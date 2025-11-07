En la antesala al inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, se vienen las Rondas de Negocios e Inversiones en el marco del FNS Forum. Esta jornada representa una gran oportunidad para que los distintos sectores productivos de San Juan puedan mantener un encuentro con empresarios de todo el país e importadoras de Alemania, Brasil y Chile, buscando potenciar las inversiones y el comercio exterior de sus productos, servicios o materias primas.

Las Rondas, organizadas por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación; la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional; la Dirección de Comercio Exterior; y la Agencia San Juan Inversiones, se llevarán a cabo el día jueves 20 de noviembre desde las 9 y hasta las 17 horas, en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand (San Luis y Las Heras, Capital).

En esta segunda edición del FNS Forum, las rondas convocan para su oferta exportable a los sectores vinculados a las industrias olivícolas, vitivinícolas, agroindustriales y frutihortícolas, entre otras. Mientras que para inversiones, se convocó también a representantes de la minería, el turismo, la economía del conocimiento, la infraestructura y la energía.

Vale destacar que este es un espacio exclusivo de vinculación empresarial pensado para generar conexiones estratégicas y oportunidades concretas de inversión. Las rondas acercan a proyectos de alto potencial con inversores nacionales e internacionales, fomentando el desarrollo de nuevas alianzas, el acceso a mercados y la expansión de modelos de negocio.

En un formato ágil y orientado a resultados, los participantes tendrán la posibilidad de presentar sus propuestas, establecer contactos estratégicos y abrir puertas para futuras inversiones. En este sentido, la apertura del evento contará con un panel de representantes internacionales.

En paralelo, durante la jornada se realizará una Roundtable sobre exploración minera junto a la Bolsa de Toronto, donde estarán presentes Dean Mc Pearson, Head of Global Mining, y Guillaume Legaré, Head LATAM de Toronto Stock Exchange. Además, se llevará a cabo una Roundtable sobre Economía del Conocimiento.

Desde Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, se ha convocado a:

La Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana, comitiva que viene representada por autoridades de la cámara y empresas, de la talla de Siemens, MERCK, BALLUF, Prominent SA, Germany Trade& Invest y la Fundación Friederich Naumann.

El Gobierno Regional de Coquimbo, de la División de Fomento e Industria, empresas de la región.

Empresas del Cluster de Berazategui.

En tanto desde la Dirección de Comercio Exterior se recibirá a representantes de las siguientes importadoras de alimentos y bebidas de Brasil y Chile: