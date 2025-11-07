Horas antes de subir al escenario del Estadio Monumental, Dua Lipa vivió un mediodía porteño que rápidamente se volvió viral. La artista británica almorzó junto a su familia en el restaurante Las Flores, en Palermo, y su paso por el lugar desató una auténtica locura entre los fanáticos que la siguen por cada rincón de Buenos Aires.

El restaurante, conocido por su ambientación natural y su invernadero con más de 600 plantas nativas, se convirtió este jueves en el epicentro de la fiebre Dua Lipa. La reserva, hecha bajo el nombre de “Olivia Moss”, encendió las sospechas del equipo del local, que dispuso una mesa especial rodeada de arbustos para garantizar la privacidad de los comensales.

Cerca de las 14, dos autos negros se detuvieron frente al restaurante. Primero bajaron la madre y la hermana de la cantante, y minutos después lo hizo la propia Dua, acompañada por su padre. Sin pedidos de exclusividad y con un perfil bajo, la artista se sentó a almorzar entre el resto de los clientes.

La cantante sorprendió al personal al hablar en español y hacer sus pedidos directamente. Eligió entradas de espárragos, albóndigas de osobuco y pan sin gluten recién horneado, además de alcauciles de estación y limonada. De plato principal, optó por pesca del día a la parrilla con salsa de palta, mientras que su familia degustó milanesas y croquetas de osobuco con jamón serrano.

“El pan le encantó, pidió otra porción enseguida”, contaron desde el restaurante, donde aseguraron que la artista mantuvo siempre un trato amable. No hubo bebidas alcohólicas: solo agua y limonada.

El momento más inesperado llegó después del postre, cuando una fan logró acercarse para pedirle una foto. Dua accedió con una sonrisa, pero el pedido de no publicar la imagen hasta que se retirara no se cumplió. Minutos más tarde, la foto circuló en redes y una multitud se agolpó en la puerta de Las Flores, generando un caos de gritos, celulares y flores para la cantante.

Pese a la agitación exterior, Dua Lipa permaneció tranquila. Se tomó varios minutos para sacarse fotos con los clientes dentro del restaurante y, al salir, posó con sus seguidores, firmó autógrafos y agradeció los regalos. “Comí muy bien”, alcanzó a decir antes de subir al auto que la esperaba.

Desde el restaurante reconocieron que la repercusión fue inédita. “Tuvimos muchas celebridades, pero nunca algo así. Lo de Dua fue impresionante”, aseguraron.

La visita ocurre en la previa de los dos conciertos que la artista ofrecerá en el Estadio Monumental, en el marco de su gira Radical Optimism Tour. Con entradas agotadas y una expectativa que crece hora a hora, Dua Lipa vuelve a confirmar el vínculo especial que mantiene con el público argentino desde su primera visita en 2017.