La tarde del viernes se vio alterada por un fuerte choque triple en pleno centro sanjuanino, cuando un taxista habría cruzado el semáforo en rojo y provocó un siniestro de alto impacto. El hecho ocurrió en la intersección de calles España y San Luis, una zona de intenso tránsito vehicular y peatonal, frente a la Plaza España.

Según informaron testigos, el accidente involucró a un Peugeot 308, un Chevrolet Prisma que funcionaba como taxi y un Chevrolet Corsa estacionado sobre la calzada. El impacto fue tan fuerte que los tres vehículos resultaron con serios daños materiales, especialmente en sus partes delanteras y traseras.

De acuerdo a los primeros testimonios, uno de los conductores habría intentado cruzar el semáforo cuando ya estaba cambiando, maniobra que desencadenó el violento choque. Mientras algunos testigos apuntaron al taxista del Prisma, otros aseguraron que fue el Peugeot el que avanzó sin respetar la señal.

El Peugeot 308 terminó con el frente completamente destrozado, mientras que el taxi sufrió daños en el lateral y la parte trasera. El Corsa, que se encontraba estacionado, recibió el impacto de rebote, quedando con vidrios rotos, la carrocería abollada y una rueda sobre la cuneta.

Vecinos de la zona relataron que el conductor del vehículo estacionado no estaba dentro del auto al momento del siniestro, pero se acercó pocos minutos después tras ser alertado por otros automovilistas.

Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad, aunque los daños materiales fueron importantes. Personal policial y agentes de Tránsito Municipal trabajaron en el lugar para ordenar la circulación, que permaneció interrumpida sobre calle San Luis entre España y Las Heras hasta que los vehículos fueron retirados.

Fuentes policiales confirmaron que los semáforos del cruce funcionaban correctamente, por lo que se investiga cuál de los conductores cruzó en infracción y provocó el choque.