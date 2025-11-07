Publicidad
Buscan responsable de local de indumentaria en San Juan

La empresa Inntek lanzó una búsqueda laboral para cubrir el puesto de responsable de local de indumentaria en San Juan.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Convocatoria está dirigida a personas con experiencia en coordinación de equipos y manejo de sistemas de gestión comercial. Foto: Gentileza

La firma Inntek se encuentra en la búsqueda de un Responsable de Local de Indumentaria para trabajar en la provincia de San Juan. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en coordinación de equipos y manejo de sistemas de gestión comercial.

Entre los requisitos excluyentes, se destacan:

  • Experiencia en manejo y coordinación de personal.
  • Manejo de sistemas de gestión (excluyente), valorándose especialmente el uso del software Dragonfish.
  • Conocimientos de herramientas informáticas como Office (Excel, Word, etc.).
  • Disponibilidad para horarios rotativos.

Además, se valorará contar con:

  • Experiencia comprobable en puestos similares.
  • Actitud proactiva y perfil resolutivo.
  • Buena comunicación y capacidad de liderazgo.
  • Orden, responsabilidad y orientación a resultados.

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico seleccion@inntek.com.ar, indicando en el asunto “Responsable de local”.

