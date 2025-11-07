Provinciales > Empleo
Buscan responsable de local de indumentaria en San Juan
POR REDACCIÓN
Hace 3 horas
La firma Inntek se encuentra en la búsqueda de un Responsable de Local de Indumentaria para trabajar en la provincia de San Juan. La convocatoria está dirigida a personas con experiencia en coordinación de equipos y manejo de sistemas de gestión comercial.
Entre los requisitos excluyentes, se destacan:
- Experiencia en manejo y coordinación de personal.
- Manejo de sistemas de gestión (excluyente), valorándose especialmente el uso del software Dragonfish.
- Conocimientos de herramientas informáticas como Office (Excel, Word, etc.).
- Disponibilidad para horarios rotativos.
Además, se valorará contar con:
- Experiencia comprobable en puestos similares.
- Actitud proactiva y perfil resolutivo.
- Buena comunicación y capacidad de liderazgo.
- Orden, responsabilidad y orientación a resultados.
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico seleccion@inntek.com.ar, indicando en el asunto “Responsable de local”.
