Jáchal se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del calendario provincial: la 64° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, un homenaje a la identidad, las costumbres y el espíritu del pueblo argentino.

La Municipalidad de Jáchal invitó a toda la comunidad a participar de la apertura oficial, que se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre desde las 21 horas, en la Plaza Departamental General San Martín. El encuentro promete una noche colmada de música, danza y emoción, con artistas locales y provinciales que rendirán tributo al acervo cultural sanjuanino.

Entre los números destacados de la jornada se presentarán Los Nombradores del Alba, uno de los grupos más representativos del folclore nacional, junto a una amplia grilla de músicos y bailarines jachalleros. Además, el público podrá disfrutar de momentos especiales como la Elección y Coronación de la Paisana Nacional de la Tradición, y el desfile de agrupaciones gauchas y carros antiguos, símbolos de la historia y la identidad del pueblo argentino.

Para quienes no puedan asistir en forma presencial, el evento contará con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube del Municipio, permitiendo que los sanjuaninos y amantes del folclore desde cualquier punto del país puedan ser parte de esta gran fiesta popular.

Transmisión oficial: Ver en YouTube

Con más de seis décadas de historia, la Fiesta Nacional de la Tradición sigue consolidándose como un espacio de encuentro donde Jáchal celebra con orgullo sus raíces y su legado cultural.