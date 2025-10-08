La caja automática se ha transformado en un gran aliado para los conductores argentinos, ofreciendo comodidad y suavidad que reducen el cansancio en el tránsito diario. Sin embargo, la frecuencia ideal para realizarle el mantenimiento aún genera dudas.

Durante años circularon diversas versiones, desde hacer el service cada 20 mil kilómetros hasta hacerlo cada 100 mil. Pero los especialistas coinciden en que no existe un número exacto para todos los casos, ya que el mantenimiento depende principalmente del tipo de caja y del uso que se le da al vehículo.

Este componente es uno de los más delicados y costosos dentro del automóvil. Si no se le brinda el mantenimiento adecuado, puede presentar fallas que implican reparaciones muy onerosas. Por eso, los expertos aconsejan no esperar a que surjan problemas, ya que un service preventivo es esencial para su buen funcionamiento.

El aceite de la caja automática pierde con el tiempo y el calor sus propiedades lubricantes, lo que puede afectar el desempeño y reducir la vida útil del sistema. Por eso, no hay una regla universal aplicable a todos los vehículos.

Lo más recomendable es consultar el manual del vehículo y respetar las indicaciones del fabricante. En casos en que el auto se utilice en condiciones exigentes, como remolcar cargas, conducir en pendientes o transportar peso adicional, conviene acortar los intervalos entre mantenimientos.

Si el vehículo presenta síntomas como cambios bruscos, ruidos extraños o demora en las respuestas, es fundamental llevarlo al taller sin demora para evitar daños mayores y reparaciones costosas.

En la mayoría de los autos con caja automática, incluso en modo manual, al pisar el acelerador a fondo la caja baja automáticamente los cambios para entregar toda la potencia disponible, lo que también puede influir en la frecuencia del mantenimiento requerido.

En definitiva, aunque no exista un kilometraje fijo para todos los autos, realizar un service preventivo una vez al año y seguir las recomendaciones del fabricante es la forma más segura de cuidar la caja automática, evitar gastos imprevistos y prolongar la vida útil del vehículo.