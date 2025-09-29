Provinciales > Sanción en puerta
EPRE sumarió a Naturgy por dejar a algunas casas tres días sin luz tras el temporal
POR REDACCIÓN
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informó que inició un procedimiento sumarial contra la distribuidora Naturgy San Juan S.A., tras los inconvenientes provocados por la fuerte tormenta de viento del viernes 26 de septiembre.
El fenómeno climático causó daños significativos en la infraestructura eléctrica, afectando la continuidad y calidad del servicio en distintas zonas de la provincia. Desde el inicio del temporal, el EPRE monitoreó en tiempo real la evolución de las tareas de reparación, tanto en lo referente a la seguridad pública como a la restitución del suministro por parte de la empresa concesionaria.
A las 13:30 del lunes 29 de septiembre, se registraban aún 237 suministros afectados, lo que representa el 0,092 % del total.
Frente a esta situación, el EPRE decidió abrir un sumario administrativo para evaluar posibles incumplimientos de Naturgy San Juan en relación con las obligaciones legales, contractuales y reglamentarias vigentes.
Una vez reunida toda la información pertinente y formulados los cargos correspondientes, respetando el derecho de defensa de la empresa, se procederá a aplicar las sanciones previstas en el Contrato de Concesión, en caso de comprobarse faltas.
