Las autoridades provinciales y municipales confirmaron oficialmente que el barrio Sismográfica, en Comodoro Rivadavia, no podrá ser recuperado como área habitable tras el derrumbe del cerro Hermitte ocurrido días atrás, una decisión que marca un punto de inflexión en la crisis geológica que afecta a la ciudad chubutense.

El deslizamiento del terreno provocó serios daños estructurales en viviendas y generó grietas profundas, lo que llevó a que los técnicos determinen que el sector es inseguro para la vida, obligando a la demolición de las casas restantes y a la evacuación definitiva de los vecinos.

En las últimas jornadas, el cerro Hermitte ha seguido activo, con movimientos que impidieron incluso el uso de camiones pesados para las tareas de auxilio, lo que subraya la falta de estabilidad del terreno y respalda la decisión de no permitir la reconstrucción en el lugar.

La confirmación de la inhabitabilidad fue anticipada por testimonios de vecinos que, tras ser evacuados junto a más de 90 familias, describieron escenas de pánico y casas literalmente partidas, obligando a la activación de refugios temporales y servicios de alojamiento mientras continúan los relevamientos técnicos.

Desde el Gobierno provincial se anunciaron medidas de asistencia transitoria, incluidos créditos y subsidios para cubrir alquileres de emergencia mientras se planifica la construcción de viviendas nuevas en zonas seguras, aunque aún faltan definiciones sobre plazos y ubicaciones exactas para la relocalización.

El drama de Sismográfica se inscribe en un contexto más amplio de vulnerabilidad geológica: informes técnicos de hace más de 20 años ya advertían riesgos por movimientos del cerro y condiciones del suelo, lo que generó cuestionamientos sobre la planificación urbana y la ocupación de estas zonas.

Mientras tanto, organizaciones sociales y vecinales han iniciado acciones solidarias y colectas para apoyar a los damnificados, y el Concejo Deliberante declaró la emergencia geológica y urbanística en la ciudad para poder articular recursos y estrategias ante los efectos del desastre.