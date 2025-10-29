Personal de la Motorizada N°1 mientras patrullaban por calle Maipú y México, observó a un hombre que salía del interior de una vivienda en actitud sospechosa. Al entrevistarlo, los efectivos notaron contradicciones en sus dichos y decidieron identificarlo. Cerca de allí, otro sujeto se encontraba sentado en un banco ubicado sobre la vereda, por lo que también fue interrogado.

A estos malvivientes se les cayo la coartada de ser albañiles cuando llegó al domicilio el dueño de casa y los desconoció.

En ese momento, se presentó en el lugar un hombre que dijo ser inquilino de la casa en cuestión, de apellido Villanueva, quien afirmó no conocer a los sospechosos. Sin embargo, mientras dialogaban con el inquilino, los policías vieron salir del interior del domicilio a uno de los sujetos, de apellido Campos, utilizando el portón de entrada.

Ambos hombres declararon ser albañiles y aseguraron estar trabajando en la vivienda, aunque no pudieron justificar su presencia ni demostrar relación con los ocupantes. Minutos después llegó al lugar el propietario del inmueble, Gabriel Morquese, quien desmintió por completo esa versión y sostuvo que no los conocía, confirmando además que el inquilino y su pareja se encontraban de viaje.

Ante la evidente intrusión y el intento de los hombres por huir del sitio, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos sujetos. Se dio intervención al Ayudante Fiscal de turno, quien se hizo presente en el lugar y ordenó iniciar el procedimiento de flagrancia. Se trata de Campoy Fernando Ariel de 39 años domiciliado en el barrio 17 de Octubre en Chimbas y de Federico Castro de 34 años, domiciliado en el barrio Armaburu de Rivadavia.

El hecho ocurrió en Capital y según fuentes judiciales, ambos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se investiga si intentaban cometer un robo o si habían logrado sustraer algún elemento del interior del inmueble. Desde la Policía recordaron la importancia de alertar de inmediato al 911 ante movimientos sospechosos en domicilios particulares.